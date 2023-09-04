В России в полтора раза выросли продажи антипохмельных средств

В январе — июне 2023 года продажи в аптеках биологически активных добавок, используемых при похмелье, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты DSM Group.
В денежном выражении продажи антипохмельных средств выросли еще сильнее — на 90,4%, до 165,4 млн рублей без учета НДС. В рознице такие препараты подорожали почти в два раза.
Больше всего продажи увеличились у выведенного на рынок в 2022 году «Алкозинала» (на 413%), а также у «Алкодетокса» (на 36%) и «Антиполицая» (на 35%).
В то же время в первом полугодии продажи всех типов БАДов в натуральном выражении сократились на 3,4%, до 190,5 млн упаковок, зато в денежном — увеличились на 7%, до 59,6 млрд рублей.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз связывает рост спроса на БАДы от похмелья с повышением в России «культуры потребления легального алкоголя», которое в 2018–2022 годах выросло на 6%.
По данным Росалкогольтабакрегулирования, в январе — июле 2023 года розничные продажи алкогольных напитков без учета пива, сидра, медовухи увеличились на 4% год к году, до 1,27 млрд литров. Продажи коньяка выросли на 10%, ликеро-водочных изделий крепостью от 25% — на 27,8%, тихих и игристых вин — на 5,8%.