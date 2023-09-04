В России в полтора раза выросли продажи антипохмельных средств

По данным Росалкогольтабакрегулирования, в январе — июле 2023 года розничные продажи алкогольных напитков без учета пива, сидра, медовухи увеличились на 4% год к году, до 1,27 млрд литров. Продажи коньяка выросли на 10%, ликеро-водочных изделий крепостью от 25% — на 27,8%, тихих и игристых вин — на 5,8%.