На журналистку Марию Гессен завели уголовное дело из‑за интервью Дудю*

Дело было возбуждено 1 сентября. Источники каналов уточняют, что поводом стало ее интервью Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В нем журналистка комментировала события в украинском городе Буча, что привлекло внимание сотрудников охраны правопорядка. По статье о дискредитации армии ей грозит до 5 лет тюрьмы.