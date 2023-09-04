На журналистку Марию Гессен завели уголовное дело из‑за интервью Дудю*

Дело было возбуждено 1 сентября. Источники каналов уточняют, что поводом стало ее интервью Юрию Дудю*, которое вышло в сентябре 2022 года. В нем журналистка комментировала события в украинском городе Буча, что привлекло внимание сотрудников охраны правопорядка. По статье о дискредитации армии ей грозит до 5 лет тюрьмы.
В интервью Гессен рассказала, что недавно писала репортаж из Бучи и общалась с местными жителями. Дудь спросил, как она оценивает вероятность инсценировки событий. Версия журналистки противоречила официальной.
На том, что видео и материалы из Бучи были сфабрикованы и являются фейком, настаивают Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и представители Министерства обороны России.
56-летняя Мария Гессен живет в США с 2014 года, за это время ее материалы вышли в The New York Times, The Washington Post и The New Yorker. Кроме публицистики, Гессен занимается ЛГБТ-активизмом и является небинарной персоной.
* Юрий Дудь приказом Минюста включен в реестр иностранных агентов.