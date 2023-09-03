Новый фильм Романа Полански «Дворец» получил оценку в 0% от критиков на Rotten Tomatoes

На Rotten Tomatoes появились первые оценки черной комедии «Дворец» Романа Полански. После 10 рецензий оценка картины составляет 0% «свежести».
Премьера фильма состоялась вне конкурса Венецианского фестиваля, в мировом прокате он появится только 28 сентября. Оценки на Metacritic пока недоступны, 47 зрителей поставили оценку в 5,5 балла на IMDb (13 из них «единицы», 11 «десяток» и 10 «шестерок»).
По сюжету картины, в люксовом швейцарском отеле «Гстаад Палас» встречается группа богачей и собирается отметить наступление 2000 года, однако празднование оборачивается фарсом с трупом, гадящей собакой, бегающим по зданию пингвином и пьяными русскими бандитами, которые узнают о назначении Путина и. о. президента России.
Главным образом, критиков возмутило качество шуток в комедии. «Должна ли быть смешной сцена, где маркиза теряет сознание, глядя на гадящую на её кровать чихуахуа? А та, где собака достает вибратор на глазах у водопроводчика отеля? Или 97-летний миллиардер просит у своей двадцатилетней жены минет за бесценное ожерелье Chopard? В „Дворце“ полно таких комических жемчужин — это если вы предпочитаете, чтобы ваши шутки выглядели, как какашки на блюдечке», — возмущается журналист The Hollywood Reporter. Он также упоминает заключительную сцену, где собака набрасывается на пингвина сзади.
«Насмешки над женщинами с множеством пластических операций и пожилыми мужчинами, принимающими виагру: юмор, безусловно, кажется на 23 года старше времени действия. Дело даже не в том, что такие шутки уже не рассказывают, а в том, что непонятно, зачем всё это нужно», — недоумевает автор рецензии в Daily Telegraph.
Критик из the Wrap остался недоволен сатирой, операторской работой и сценарием: «Ярко освещенный отел снят широкоугольным объективом, а контраст на пост-обработке выкручен настолько, что перестает выглядеть реалистичным — наверное, именно так выглядит сатира. Но над кем здесь смеяться? Точно не над непохожими на людей постояльцами»
«Зрелище, от которого хочется выцарапать себе глаза и которое сразу же становится одним из самых вопиющих провалов года, а может быть, и десятилетия», — резюмирует журналист The Times.