Новый фильм Романа Полански «Дворец» получил оценку в 0% от критиков на Rotten Tomatoes

Главным образом, критиков возмутило качество шуток в комедии. «Должна ли быть смешной сцена, где маркиза теряет сознание, глядя на гадящую на её кровать чихуахуа? А та, где собака достает вибратор на глазах у водопроводчика отеля? Или 97-летний миллиардер просит у своей двадцатилетней жены минет за бесценное ожерелье Chopard? В „Дворце“ полно таких комических жемчужин — это если вы предпочитаете, чтобы ваши шутки выглядели, как какашки на блюдечке», — возмущается журналист The Hollywood Reporter. Он также упоминает заключительную сцену, где собака набрасывается на пингвина сзади.