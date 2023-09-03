Ирина Винер: Я против Олимпийских игр с трансгендерами, они себя изжили

«Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут проходить международные соревнования после Олимпиады, кубок „Дружба“ [Винер имеет в виду „Игры дружбы“ — прим.ред.]. Нашим спортсменам государство будет платить такие же деньги за первые места, за медали золотые, и все те же регалии. Это будут наши Олимпийские игры, уже 137 стран заявились. Альтернатива у нас на подходе», — заявила Винер.