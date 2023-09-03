Ирина Винер: Я против Олимпийских игр с трансгендерами, они себя изжили

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер выступила против участия команды на Олимпийских играх. Её возмущает невозможность россиян представлять страну под своим флагом, а также участие трансгендеров в соревнованиях.
Такое заявление она сделала на презентации собственных мемуаров на Московской международной книжной ярмарке, видео ее выступления опубликовано Sota Project.
«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Я сама чувствую её и детям внушаю её, всегда провожаю их этими словами. Первое это всегда гимн, родина, флаг», — говорит она со сцены.
«Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, даже без первого концерта Чайковского я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Женщины почему‑то не становятся мужчинами, мужчины становятся женщинами, потом выходят и колотят этих женщин в борьбе, в тяжелой атлетике. Это страшно», — уверена тренер.
«Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили и мы должны дать „зеленый свет“ тем, которые там хотят вместо Пьера Кубертена [создатель Олимпийских игр в современном формате — прим.ред] заниматься политикой и новыми человеками, которые называются трансгендерами», — подчеркнула она.
«Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут проходить международные соревнования после Олимпиады, кубок „Дружба“ [Винер имеет в виду „Игры дружбы“ — прим.ред.]. Нашим спортсменам государство будет платить такие же деньги за первые места, за медали золотые, и все те же регалии. Это будут наши Олимпийские игры, уже 137 стран заявились. Альтернатива у нас на подходе», — заявила Винер.
О проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года было объявлено на панели Петербургского экономического форума «Суверенитет в спорте», последний раз подобные соревнования огранизовали в 1984 году. По словам секретаря совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, решение принято Владимиром Путиным, проводить их будут раз в четыре года. Также будут и зимние игры в Сочи в 2026-м.