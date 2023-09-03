В Петербурге прошел фестиваль «Костры рябин». Он посвящен песне Шуфутинского «Третье сентября»

В Парке интернационалистов в Купчино прошел праздник «Костры рябин», пишет паблик «Муниципальное образование № 72» Петербурга. Он посвящен песне «Третье сентября» Михаила Шуфутинского.
Говоря о дате проведения с «Mash на Мойке», организаторы сослались на текст произведения, в котором говорится, что «было все у нас всерьез второго сентября».
Как рассказали в администрации образования, участники писали друг другу «шуфутинки», раскрашивали портреты музыканта, фотографировались в гроздьях рябины, торжественно перевернули календарь и хором исполнили ту самую мемную композицию.
Шансонье Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Музыку к ней написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев.
Трек стал визитной карточкой артиста, а в 2011 году превратился в мем благодаря паблику MDK, который раз в год 3 сентября начал постить посвященные ей картинки. Традиция прижилась и несколько лет назад заставила администрацию «ВКонтакте» даже бороться со смешными картинками и фотожабами по теме.