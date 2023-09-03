В Петербурге прошел фестиваль «Костры рябин». Он посвящен песне Шуфутинского «Третье сентября»

Трек стал визитной карточкой артиста, а в 2011 году превратился в мем благодаря паблику MDK, который раз в год 3 сентября начал постить посвященные ей картинки. Традиция прижилась и несколько лет назад заставила администрацию «ВКонтакте» даже бороться со смешными картинками и фотожабами по теме.