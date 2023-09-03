РКН может получить право блокировать сайты с информацией об обходе блокировок

Формально блокировать сайты с такой информацией было разрешено еще в 2017 году, когда Владимир Путин подписал закон о защите информации и запретил доступ к анонимайзерам и VPN-сервисам. Тогда источники РБК говорили, что принять законопроект просил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.