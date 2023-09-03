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РКН может получить право блокировать сайты с информацией об обходе блокировок

Максим Саблин
Сегодня в 16:20

Министерство цифрового развития опубликовало проект постановления, которое поручает Роскомнадзору блокировать сайты с информацией об обходе блокировок сайтов. Внимание на документ обратило издание «Код Дурова».

Обновленный документ дает ведомству больше оснований для внесения сайтов в реестр запрещенных. Одним из них станет размещение информации о способах доступа к заблокированным ресурсам, следует из текста.

Проект появился на государственном портале нормативных правовых актов 1 сентября. Сейчас он находится на этапе обсуждения и пробудет на этой стадии до 15 сентября.

Формально блокировать сайты с такой информацией было разрешено еще в 2017 году, когда Владимир Путин подписал закон о защите информации и запретил доступ к анонимайзерам и VPN-сервисам. Тогда источники РБК говорили, что принять законопроект просил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

В августе 2023 года пользователи сети жаловались на сбои работы популярных VPN-сервисов, эксперты предполагают, что РКН ужесточил борьбу с ними.

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