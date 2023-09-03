Губернатор Крыма Сергей Аксенов обвинил США и Великобританию в теракте в Беслане 2004 года. Такой пост он опубликовал в годовщину трагедии.
В своем телеграм-канале глава региона напомнил, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 19 лет назад в этот день погибли более 300 человек в результате захвата школы террористами, и большинство жертв были детьми, пишет он.
Аксенов провел параллель между борьбой России с международным терроризмом в 2000-х и специальной военной операцией на Украине. «Сегодня наши воины сражаются с террористическим киевским режимом, который заливает кровью Донбасс, совершает атаки на другие российские регионы, в том числе на Крым», — отметил он.
«Мы знаем, что у убийц детей Беслана и Донбасса один хозяин — Запад. Что „родители номер один и номер два“ всего международного терроризма — это США и Британия», — уверен глава Крыма.
«Мы едины в борьбе со злом, в поддержке нашего Президента, наших Вооруженных сил и спецслужб. Это наш ответ террористам», — заканчивается пост.
Захват заложников в Беслане произошел 1–3 сентября 2004 года. Тогда террористы заняли школу № 1 и в течение нескольких дней удерживали более 1100 человек. В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей. Ответственность за случившееся взял на себя чеченский полевой командир Шамиль Басаев.