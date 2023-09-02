V1.ru: учительница отказалась от класса с детьми, не говорящими по-русски. В мэрии это отрицают

В сентябре 2022 года издание V1.ru выпустило материал про 1 «Ж». Тогда классная руководительница говорила, что в классе сложно работать, поскольку приходится проходить одну и ту же тему по несколько раз, а дети из‑за незнания языка не всегда понимают, что от них хотят. При этом педагог называла детей очень трудолюбивыми.