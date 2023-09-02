V1.ru: учительница отказалась от класса с детьми, не говорящими по-русски. В мэрии это отрицают

В волгоградской школе № 33 классная руководительница ушла из класса детей — выходцев из СНГ, которые почти не говорили по-русски. Об этом сообщает местное издание V1.ru со ссылкой на сотрудницу школы.
Класс 1 «Ж» из детей, не знающих русский, решили сформировать в школе в прошлом году. Идея была в том, чтобы помочь иностранным ученикам быстрее выучить язык и влиться в другие классы. По итогам успеваемости планировалось перераспределить детей из 1 «Ж» к остальным школьникам.
Однако многие родители были недовольны, что их детей отделили от русскоговорящих. Это, по их мнению, могло навредить социализации и интеграции в российское общество.
Классной руководительницей в новый класс назначили Ирину Плотникову. До этого она успела выпустить из начальной школы всего один класс.
В сентябре 2022 года издание V1.ru выпустило материал про 1 «Ж». Тогда классная руководительница говорила, что в классе сложно работать, поскольку приходится проходить одну и ту же тему по несколько раз, а дети из‑за незнания языка не всегда понимают, что от них хотят. При этом педагог называла детей очень трудолюбивыми.
Позже председательница комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина сообщила, что в класс назначили нового педагога. Предыдущая классная руководительница, по словам чиновницы, попросила снизить нагрузку, при этом из школы она не ушла.
В пресс-службе мэрии Волгограда отрицают, что учительница отказалась от класса. «Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов. По факту появления и распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру», — заявили там.
Одновременно прокуратура проводит проверку после появившейся в СМИ информации о том, что учительница отсутствовала в классе с учениками, не владеющими русским языком.