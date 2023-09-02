Сборная России по футболу проведет два международных матча

Национальная сборная России по футболу дважды сыграет с олимпийской сборной Египта. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Игры пройдут 7 и 11 сентября в египетском городе Суэц, начало обеих встреч — 19.00 по московскому времени.
«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — отметили в РФС.
Олимпийская сборная Египта — финалист последнего Кубка африканских наций U-23. Команда отобралась на финальный турнир летних Олимпийских игр 2024 года. Игры российской сборной против нее пройдут в рамках учебно-тренировочных сборов.
После начала военной операции на Украине российская футбольная сборная провела лишь пять международных матчей. В 2022 году она обыграла Киргизию, сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. 23 марта 2023 года сыграла 1:1 с командой Ирана, 26 марта обыграла Ирак со счетом 2:0.