Сборная России по футболу проведет два международных матча

«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 годов рождения, это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», — отметили в РФС.