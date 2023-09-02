Самый богатый миллиардер России сравнил санкции против себя с ядерной бомбардировкой Хиросимы

«Честно говоря, я не ожидал [санкций]. Я живу в Швейцарии уже 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну. Я не участвую в политике. Какой в этом смысл?» — удивляется Мельниченко. К попаданию в списки он относится спокойно: «Это как любое стихийное бедствие — дождь, ураган. Что тут поделаешь? Ну бывает».