Самый богатый миллиардер России сравнил санкции против себя с ядерной бомбардировкой Хиросимы

Миллиардер Андрей Мельниченко сравнил введенные против себя и своих компаний санкции с ядерной бомбардировкой Хиросимы в интервьюбританской газете Financial Times.
Состояние Андрея Мельниченко российский Forbes оценил в 25 млрд долларов. По версии издания, он является самым богатым россиянином.
Евросоюз наложил на него санкции в марте 2022 года за то, что он в числе глав других компаний посетил заседание Российского союза промышленников и предпринимателей. Это заставило его покинуть виллу в Швейцарии и переехать в Объединенные Арабские Эмираты, гражданином которых он стал в 2021 году, а также исключить себя из числа бенефициаров фонда, владеющего производителем удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компанией.
«Честно говоря, я не ожидал [санкций]. Я живу в Швейцарии уже 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не пропагандирую войну. Я не участвую в политике. Какой в этом смысл?» — удивляется Мельниченко. К попаданию в списки он относится спокойно: «Это как любое стихийное бедствие — дождь, ураган. Что тут поделаешь? Ну бывает».
Миллиардер сравнивает санкции с американской ядерной бомбардировкой Хиросимы. Он говорит, что они привели к росту мировых цен на продовольствие и вызвали голодный кризис в бедных странах. «Она не поразила многих военных целей, исход войны был уже предрешен, а страдания [от нее] огромны. Это абсолютно то же самое», — добавляет основатель «Еврохима».
Он пытается доказать, что санкции — это экономическое оружие массового поражения: «Если вы наносите ущерб миллионам людей, не имеющим никакого отношения к конфликту, то вы — военный преступник. Не надо прятаться за термином „сопутствующий ущерб“ — это преступление. И неважно, почему вы это сделали».
Военный конфликт Мельниченко считает глобальной ошибкой: «Люди, которые пытались ее остановить, не справились со своей задачей». По его словам, Запад выпустил ситуацию из‑под контроля, решив, что Россия — это «ржавая бензоколонка», находящаяся в терминальном упадке из‑за своей чрезмерной зависимости от нефти и газа. «Что делать слабеющей державе? Вы не можете решить внутренние проблемы? Тогда вы вступаете в войну», — считает он.
По мнению Мельниченко, за военный конфликт на территории Украины несет ответственность Владимир Зеленский, потому что «он сделал целью своей предвыборной кампании не допустить войны, но спровоцировал своего сильного и агрессивного соседа крайним непрофессионализмом». Также миллиардер отмечает провал главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, когда США рассекретили разведданные о планах Путина: «Это означает, что он свою работу плохо сделал и не смог добиться того, что ему было нужно — избежать войны».
Когда журналист спросил, чувствует ли сам Мельниченко вину за начало спецоперации, тот ответил: «Я абсолютно не считаю себя лично ответственным за те трагедии, которые произошли. Пытаться выяснить, кто виноват, а кто нет, может быть очень опасно». Он также подчеркнул, что вина лежит на мировых лидерах.
Вспоминая, как он прилетел в Москву на заседание РСПП, Мельниченко говорит, что начало спецоперации 24 февраля застало его врасплох: «С чиновниками приходится встречаться довольно часто. Как еще можно работать в стране? Ты просыпаешься и видишь по телевизору летящие ракеты, и у тебя есть выбор — ехать или нет. Как можно не поехать?»