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На Филиппинах эвакуировали около 100 тыс. семей из‑за супертайфуна

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:46

На Филиппинах более 100 тыс. семей пострадали из‑за супертайфуна «Горинг» («Саола») и тропического шторма «Ханна» («Хайкуй») — их пришлось эвакуировать. Об этом сообщила газета The Manila Times.

Стихия затронула 387 242 человека из по меньшей мере семи регионов страны. Пострадавшие оказались в том числе в таких популярных курортных местах, как Батангас, Миндоро и Палаван. Один человек погиб.

В стране работают 293 эвакуационых центра, где размещены тысячи людей. Кроме того, на Филиппинах обустроены приюты в других локациях. Тайфун нанес ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре на сумму около 630 млн долларов.

Тем временем шторм «Ханна» («Хайкуй») движется с запада на северо-запад над Филиппинским морем и грозится перерасти в тайфун в течение следующих суток. Эпицентр «Ханны» находится в 870 км к востоку от Лусона. Шторм двигается со скоростью 20 км/ч, порывы ветра при этом достигают 135 км/ч.

Помимо этого, в течение следующих суток в районе Филиппин может образоваться тропическая депрессия — первая стадия тропического шторма. В данный момент ученые страны наблюдают за скоплением и движением облаков.

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