На Филиппинах эвакуировали около 100 тыс. семей из‑за супертайфуна

Тем временем шторм «Ханна» («Хайкуй») движется с запада на северо-запад над Филиппинским морем и грозится перерасти в тайфун в течение следующих суток. Эпицентр «Ханны» находится в 870 км к востоку от Лусона. Шторм двигается со скоростью 20 км/ч, порывы ветра при этом достигают 135 км/ч.