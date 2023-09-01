Netflix выпустил первый интерактивный ромком «Выбери любовь»

Стриминговый сервис Netflix выпустил первую интерактивную романтическую комедию под названием «Выбери любовь». Об этом написал Variety.
Режиссером ленты выступил Стюарт МакДональд («Идеальное сочетание»), а сценаристом стал Джосанн МакГиббон («Сбежавшая невеста»). Они рассказали о нерешительной карьеристке, которой предстоит выбрать между тремя поклонниками.
В выборе девушке смогут помочь зрители. Они будут принимать решения за героиню и в конечном итоге определят ее судьбу в фильме. Партнером героини смогут стать многолетний бойфренд, школьная любовь или успешный рок-н-ролл-музыкант.
Главную роль в картине сыграла Лора Марано. Помимо нее, в интерактивном проекте снялись Меган Смарт, Бенджамин Хутьес, Нелл Фишер, Скотт Майкл Фостер, Жак Дрю, Джорди Уэббер и Эван Джогиа.