Драйверу не разрешили водить гоночный автомобиль на съемках «Феррари»

Адам Драйвер рассказал, что на съемочной площадке фильма «Феррари» ни разу не сидел за рулем одноименных гоночных автомобилей. Его слова передает Reuters.
«Это были самые страшные машины на съемочной площадке, но мне не разрешили управлять ими по соображениям безопасности», — сказал актер.
Однако партер Драйвера Патрик Демпси смог сесть за руль, так как у него есть гоночная лицензия. «Это было очень страшно. В современных автомобилях есть защитная сетка, но в этих машинах ее не было», — рассказал он.
В основу фильма лег мировой бестселлер Брока Йейтса «Энцо Феррари. Биография». Действие проекта развивается в 1957 году во время гонки Mille Miglia. Это ключевой момент для итальянского конструктора Энцо, так как именно тогда Ferrari попал в серьезную аварию на стартовом отрезке гонки, что привело к нескольким жертвам.
Премьера фильма в российском прокате состоится 21 декабря. Посмотреть дебютный тизер-трейлер можно здесь.