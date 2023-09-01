Мистический триллер Okko «Черное облако» с Мацель и Янковским выйдет 7 сентября

«Спасибо продюсерам Вячеславу Дусмухаметову и Роману Новикову за такую команду и за то, что „Черное облако“ будет жить в Okko. Оно есть внутри каждого, но не каждый осмелится заглянуть внутрь себя. Мы же предлагаем сделать это вместе с первым сериалом нового сезона в Okko! Я даже немного завидую зрителям, которым только предстоит познакомиться с этой мистической и захватывающей головоломкой».

Гавриил Гордеев Продюсер по оригинальному контенту Okko