Мистический триллер Okko «Черное облако» с Мацель и Янковским выйдет 7 сентября

В онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера мистического триллера «Черное облако», который снял режиссер «Пассажиров» и «Игры на выживание» Карен Оганесян. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Сериал расскажет о студентке по имени Оля, в окружении которой начинают таинственным образом умирать люди. По странному совпадению погибшими оказываются все те, кому Оля когда‑либо желала смерти.
На сеансах у психолога девушка часто представляла мучительную смерть людей, которые ее бесили. Но в реальности гибель преподавательницы в вузе, отца, отстраненной подруги не радует героиню, а напротив, ужасает.
В восьми эпизодах «Черного облака» Оля будет выяснять, кто пытается «помочь ей», виновен ли в смертях близких студентки ее психолог или за ними стоит что‑то куда более зловещее.
Роль Оли в сериале исполнила Мария Мацель. Помимо нее, в проекте снялись Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышев, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.
Сценаристом «Черного облака» и его шоураннером стала Дарья Грацевич, известная по работе над «Интернами» и «Изменами». Музыку к сериалу написали Антон Беляев и Илья Камалдинов.