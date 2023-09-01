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Мистический триллер Okko «Черное облако» с Мацель и Янковским выйдет 7 сентября

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:37

В онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера мистического триллера «Черное облако», который снял режиссер «Пассажиров» и «Игры на выживание» Карен Оганесян. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Сериал расскажет о студентке по имени Оля, в окружении которой начинают таинственным образом умирать люди. По странному совпадению погибшими оказываются все те, кому Оля когда‑либо желала смерти.

На сеансах у психолога девушка часто представляла мучительную смерть людей, которые ее бесили. Но в реальности гибель преподавательницы в вузе, отца, отстраненной подруги не радует героиню, а напротив, ужасает.

В восьми эпизодах «Черного облака» Оля будет выяснять, кто пытается «помочь ей», виновен ли в смертях близких студентки ее психолог или за ними стоит что‑то куда более зловещее.

Роль Оли в сериале исполнила Мария Мацель. Помимо нее, в проекте снялись Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Алексей Розин, Светлана Камынина, Павел Чернышев, Виктория Толстоганова и Евгений Гришковец.

Сценаристом «Черного облака» и его шоураннером стала Дарья Грацевич, известная по работе над «Интернами» и «Изменами». Музыку к сериалу написали Антон Беляев и Илья Камалдинов.

«Спасибо продюсерам Вячеславу Дусмухаметову и Роману Новикову за такую команду и за то, что „Черное облако“ будет жить в Okko. Оно есть внутри каждого, но не каждый осмелится заглянуть внутрь себя. Мы же предлагаем сделать это вместе с первым сериалом нового сезона в Okko! Я даже немного завидую зрителям, которым только предстоит познакомиться с этой мистической и захватывающей головоломкой».
Гавриил Гордеев
Продюсер по оригинальному контенту Okko
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