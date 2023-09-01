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В Балашихе школу назвали в честь наемника ЧВК «Вагнер»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:58

31 августа школе № 26 в Балашихе присвоили имя наемника ЧВК «Вагнер» Владимира Никишина. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Памятную доску с именем погибшего на военной операции установили на входе в школу. В мероприятии принимали участие дети и местные чиновники.

© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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© Фото: Администрация г.о. Балашиха/«ВКонтакте»
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Решение о присвоении школе имени наемника ЧВК «Вагнер» подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым 2 августа.

В заявлении школы говорится, что Никишин присоединился к отряду ЧВК в 2021 году для боев в Африке. В 2022-м он отправился на военную операцию, где вместе с летчиком Александром Антоновым погиб.

В заявлении администрации Балашихи говорится, что «летчики направили свой горящий самолет на колонну бронетехники украинских формирований, предотвратив готовящийся прорыв врага».

«Он же из „Вагнера“, политический ветер переменился уже. Не успели отреагировать?» — озадаченно пишут пользователи под постом на страничке администрации Балашихи.

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Андрей ВоробьевАлександр Антонов
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