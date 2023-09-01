В Балашихе школу назвали в честь наемника ЧВК «Вагнер»

31 августа школе № 26 в Балашихе присвоили имя наемника ЧВК «Вагнер» Владимира Никишина. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
Памятную доску с именем погибшего на военной операции установили на входе в школу. В мероприятии принимали участие дети и местные чиновники.
Решение о присвоении школе имени наемника ЧВК «Вагнер» подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым 2 августа.
В заявлении школы говорится, что Никишин присоединился к отряду ЧВК в 2021 году для боев в Африке. В 2022-м он отправился на военную операцию, где вместе с летчиком Александром Антоновым погиб.
В заявлении администрации Балашихи говорится, что «летчики направили свой горящий самолет на колонну бронетехники украинских формирований, предотвратив готовящийся прорыв врага».
«Он же из „Вагнера“, политический ветер переменился уже. Не успели отреагировать?» — озадаченно пишут пользователи под постом на страничке администрации Балашихи.