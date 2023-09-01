Netflix показал дебютный тизер британского детектива «Тела». Его премьера 19 октября.
Проект основан на графическом романе Си Спенсера. Его действие развивается в лондонском районе Уайтчепел, где в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах находят один и тот же труп.
На протяжении четырех эпох преступление расследуют четыре разных полицейских, которые в конечном итоге осознают, что произошедшее связано с заговором, охватывающим 150 лет.
Главные роли сыграли Стивен Грэм («Точка кипения»), Кай Соллер («Андор»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы»), Шира Хаас («Жена смотрителя зоопарка») и Синнёве Карлсен («Великолепные Медичи»).
Режиссерами сериала выступили Ван Хаолу («Доктор Кто») и Марко Кройцпайнтнер («Проект „Лазарь“»). Сценарий к нему написали Пол Томалин («Хроники Франкенштейна», «Торвуд» и «Бесстыдники») совместно с Данусей Самал («Великая»).