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Стивен Грэм в тизере детектива «Тела» — о загадочном убийстве на улице Лондона

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:03

Netflix показал дебютный тизер британского детектива «Тела». Его премьера 19 октября.

Проект основан на графическом романе Си Спенсера. Его действие развивается в лондонском районе Уайтчепел, где в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах находят один и тот же труп.

На протяжении четырех эпох преступление расследуют четыре разных полицейских, которые в конечном итоге осознают, что произошедшее связано с заговором, охватывающим 150 лет.

Главные роли сыграли Стивен Грэм («Точка кипения»), Кай Соллер («Андор»), Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы»), Шира Хаас («Жена смотрителя зоопарка») и Синнёве Карлсен («Великолепные Медичи»).

Режиссерами сериала выступили Ван Хаолу («Доктор Кто») и Марко Кройцпайнтнер («Проект „Лазарь“»). Сценарий к нему написали Пол Томалин («Хроники Франкенштейна», «Торвуд» и «Бесстыдники») совместно с Данусей Самал («Великая»).

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