«Я чувствовала, как стирается личность»: истории девушек, обвинивших композитора Кирилла Широкова

Кроме того, она поделилась, что Широков склонял ее к анорексии, измерял ее части тела и полностью контролировал ее внешность, неоднократно дергал за волосы и давал пощечины, регулярно вымогал деньги, обзывал и критиковал, лишал сна или пищи, подстрекал к суициду и принуждал к сексу, в том числе во время сна или болезни, заставлял искать новых сексуальных партнеров для него и вступать в связь с ними, шантажировал самоубийством и просил нанести ему увечья, изолировал от близких и ревновал «к реальным и воображаемым людям», вынуждал выполнять его рабочие задачи.