«Я чувствовала, как стирается личность»: истории девушек, обвинивших композитора Кирилла Широкова

Восемь женщин обвинили в насилии российского композитора Кирилла Широкова, также известного под псевдонимом Cyril Sheer. Об этом они рассказали в соцсетях. Девушки опубликовали файл со своими историями.
Они заявили, что Широков унижал своих партнерш на протяжении более 13 лет и причинял им физическую боль, в том числе с помощью удушения, порезов лезвиями, бросанием в них предметами.
Также музыкант, как утверждают женщины, принуждал их к сексу и насиловал, манипулировал ими, настраивал против них коллег и близких, преследовал, лишал сна и шантажировал самоубийством.
Не менее восьми девушек сообщили о жестоком обращении композитора, в трех случаях речь шла о насилии. При этом Широков встречался более чем с 35 женщинами, что означает, что от его действий могли пострадать больше людей, считают авторы текста.
Среди авторов текста выступили композитор Полина Коробкова, хореограф Екатерина Калюжная, актриса Анна Хлесткина, музыкант Даша Звездина, артистка Катя Овечкина, социальный антрополог Василиса Филатова, а также Ксения Чарева и Ариадна Мэй.
ПОЛИНА
Коллега Широкова заявила, что тот попытался задушить ее в апреле 2023 года. «Это случилось утром, когда я готовила кофе. Кирилл только проснулся и, подойдя ко мне, внезапно, ничего не сказал, совершил удушение, обхватив меня руками за шею», — поделилась девушка.
Полина подчеркнула, что Широков был в тот момент трезв, а она сама не давала ему никакого согласия на такие действия, и их нельзя рассматривать как элемент сексуальной игры.
«У меня потемнело в глазах, мой голос пропал на некоторое время и был деформирован несколько дней. Я чувствовала головокружение, слабость, постоянно засыпала и около недели сталкивалась с проблемами с памятью», — рассказала Коробкова.
Девушка отметила, что в начале своих романтических отношений Широков поклялся, что никогда не причинит ей никакой боли. «Он утверждал, что мы встретились в самый лучший момент в его жизни, поскольку он чувствует себя наиболее здоровым и зрелым, чем когда‑либо был», — добавила Полина.
Коробкова пояснила, что бывший возлюбленный полностью разрушил ее образ жизни, использовал против нее «метод кнута и пряника», обесценивал ее опыт, чувства и мысли, демонстрировал саморазрушительное поведение и объяснял насилие проблемами с психическим здоровьем, вел себя непредсказуемо и осуждал ее.
«Для Кирилла было обычным делом обсуждать определенные аспекты насилия в фильмах как достойные „реконструкции“ со мной или другими людьми. В них меня постоянно сравнивали и приравнивали к жертвам или предлагали повторить сцены насилия в реальной жизни», — добавила девушка.
Полина заявила, что в течение всех отношений с ней Широков «активно фантазировал о сексе с несовершеннолетними, учащимися и детьми». «Он также очень гордился, что разрушал отношения других людей в прошлом, и планировал сделать это снова с нашими общими друзьями», — рассказала экс-подруга композитора.
Кроме того, она поделилась, что Широков склонял ее к анорексии, измерял ее части тела и полностью контролировал ее внешность, неоднократно дергал за волосы и давал пощечины, регулярно вымогал деньги, обзывал и критиковал, лишал сна или пищи, подстрекал к суициду и принуждал к сексу, в том числе во время сна или болезни, заставлял искать новых сексуальных партнеров для него и вступать в связь с ними, шантажировал самоубийством и просил нанести ему увечья, изолировал от близких и ревновал «к реальным и воображаемым людям», вынуждал выполнять его рабочие задачи.
ДАША
Даша Звездкина встречалась с Широковым более двух лет и называет отношения с композитором «предельно травматичными». «За эти два года я никогда не чувствовала себя с ним расслабленно и ни разу не чувствовала себя собой», — заявила она.
Девушка вспомнила, что музыкант критиковал ее «речь, степень эрудированности, степень открытости, отсутствие возможности зарабатывать больше денег, отсутствие денег в принципе, мою зависимость от него, способы общения с другими людьми, мои прошлые отношения, мои выборы, количество сна, отсутствие инициатив».
При этом мужчина был для Звездкиной «абсолютным авторитетом», и потому она «воспринимала очень серьезно» его слова. Спустя несколько месяцев после начала отношений композитор резко отстранился от девушки, эту манеру поведения Широкова Даша называет «пыткой отстранением».
В первый год отношений с музыкантом девушка «начала планировать самоубийство». «Моей главной целью на тот момент было не вызывать его недовольство любыми возможными способами», — поделилась Звездкина.
При этом Широков «сексуально домогался» подруги Даши на ее глазах, заявлял о желании секса с коллегами и приятелями, грубо высказывался о друзьях «за их спинами», говорил о суициде в случае, если девушка уйдет от него, принуждал ее к близости манипуляциями и критиковал ее сексуальные желания.
АРИАДНА
Ариадна Мэй, в прошлом Надежда Широкова, жена Кирилла Широкова и его однокурсница, также поделилась своей историей. Она отметила, что с первых дней совместной жизни с композитором «стала замечать отклонения в его поведении» и «явные признаки социопатии».
«Например, что меня поразило и обескуражило, это то, что он мог смеяться и искренне радоваться чужой смерти», — пояснила девушка. Ариадна рассказала о унижении ее способностей, помехах ее развитию и «подавлении воли», которые привели к саморазрушительному поведению девушки и даже мыслях о самоубийстве.
Затем Широков, по словам Ариадны, начал применять к ней силу. Однажды он пообещал изнасиловать ее, а затем, когда супруга начала отбиваться, — «распять». «Я стаал задыхаться и понимать, что скоро вырублюсь», — вспомнила девушка.
Она рассказала, что от беды ее уберегло то, что она перестала сопротивляться, сумела вырваться, подбежать к окну и позвать на помощь. «Столпился народ рядом с окном. Кирилл опешил и сильно испугавшись, выбежал из комнаты», — поделилась Мэй.
По словам экс-жены Широкова, композитор не извинился за этот инцидент, а, напротив, «стал грубее и наглее себя вести», «стал открыто проявлять жестокость, отдавал приказы как служанке».
От брака с Широковым Ариадна буквально спасалась бегством, воспользовавшись редким моментом, когда композитор оставил ее одну. Девушка попросила подруг дезинформировать мужа, когда тот начнет ее искать, а сама отправилась прямиком на вокзал. Широков догадался о действиях жены и хотел настичь ее на вокзале, заявив одной из подруг, что «прирежет» супругу, когда поймает. Но найти Ариадну он не смог.
Мэй утверждает, что Широков хотел резать ее лезвием во время секса, «заставлял заниматься анальным сексом без лубриканта», с удовольствием наблюдал, когда ее мучила зубная или любая другая боль.
Мэй призывает девушек не верить Широкову и называет его «садистом», лишенным эмпатии и сочувствия. «Он любит смотреть фильмы, где насилуют детей, он сам говорил, что хочет заняться потом детьми. И это не шутки», — подчеркнула Ариадна.
ЕКАТЕРИНА
Екатерина Калюжная рассказала о двухлетнем опыте отношений с Широковым. Она назвала их «абьюзивными отношениями с систематическими и последовательными манипуляциями, обесцениванием, газлайтингом, навязыванием чувства вины и стыда», облаченными «в противоречивые интеллектуальные конструкции».
«В начале он ярко, явно и при других выражал свои чувства ко мне, впоследствии постоянно говорил, что не хочет отношений, фактически их продолжая. Кирилл повесил на меня ярлык „собственница“, потому что, например, я могла подать ему вилку перед обедом или спросить о его планах», — поделилась хореограф.
Она призналась, что «контролировала каждое свое слово, каждое действие, очень сильно сомневалась в себе, потому что слышала много его критики», сталкивалась с ощущением дереализации и «дико переживала» из‑за слов Широкова, будто из‑за их отношений он хочет покончить с собой.
Широков при этом обвинял девушку в требовательности и ревности, а также укорял ее в нестабильном доходе и якобы недостаточной обеспеченности.
АННА
Хлесткина также рассказала о психологическом абьюзе со стороны Широкова. По словам актрисы, они практически жили вместе с композитором на протяжении почти года. В это время Широков якобы мучил ее «разного рода ревностями».
По словам Хлесткиной, однажды Широков приревновал ее к кошке, которая ночью легла на ее живот, и «третировал» возлюбленную до утра. «Депривация сна была самой обычной практикой в наших отношениях», — отметила девушка.
Она добавила, что не стала бы рассказывать свою историю, если бы не пообщалась недавно с другими бывшими партнершами Широкова. Поводом стала информация, что композитор «пытался задушить девушку» в Берлине. «Я убедилась в том, что Кирилл опасен для людей», — призналась Хлесткина.
КАТЯ
Катя Овечкина пожаловалась на «патологическую ревность», «оскорбления» и «постоянные принуждения к сексу» со стороны Широкова. Она также отметила, что композитор, «просыпаясь, говорил, что хочет, чтобы его не существовало, просил убить его или отрезать его половые органы».
ВАСЯ
Василиса Филатова призналась, что почти десять лет дружила с Широковым, а до этого состояла с ним в интимных отношениях. Девушка сказала, что за время короткого романа с композитором приучилась стыдиться себя, а теперь чувствует ответственность, что не предупредила других девушек, «чем могут обернуться близкие отношения с Кириллом, потому что не могла назвать абьюз абьюзом».
КИРИЛЛ
Кирилл Широков ограничился коротким сообщением в соцсетях в ответ на обвинения.