Экс-священника приговорили к трем годам за ролики с критикой военной операции на Украине

По версии следствия, священник разместил на ютуб-канале «Православный виртуальный приход» несколько роликов с «ложной информацией об использовании ВС РФ». В пресс-службе судов уточнили, что речь идет о видео «Разоблачаем ложь кремлевской пропаганды: где вы были все эти 8 лет?..» и «Кто будет в аду, а кто в раю?», в которых он якобы предлагал «объявить акцию гражданского неповиновения».