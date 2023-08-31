Экс-священника приговорили к трем годам за ролики с критикой военной операции на Украине

Калининский районный суд Петербурга приговорил бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова к трем годам колонии общего режима по делу о фейках про Российскую армию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Экс-священнику также запретили в течение двух лет размещать посты в интернете. Накануне следствие запросило для него семь лет из десяти возможных по данной статье. В пресс-службе судов сказали, что обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.
Во время заседания экс-священник заявил, что аполитичен и никогда не желал смены государственного строя. Он попросил прощения у тех, «кого мог обидеть своими публикациями», и пообещал впредь «не касаться военной темы». «Меня травмировала та мысль, что с обеих сторон конфликта принимают участие и страдают люди православные», — пояснил обвиняемый.
Курмояров публиковал в соцсетях видео с критикой военной операции на Украине. Его задержали в июне 2022 года.
По версии следствия, священник разместил на ютуб-канале «Православный виртуальный приход» несколько роликов с «ложной информацией об использовании ВС РФ». В пресс-службе судов уточнили, что речь идет о видео «Разоблачаем ложь кремлевской пропаганды: где вы были все эти 8 лет?..» и «Кто будет в аду, а кто в раю?», в которых он якобы предлагал «объявить акцию гражданского неповиновения».
Курмояров много лет жил на Украине, где находится его мать. Он переехал в Россию после того, как на него составили административный протокол за демонстрацию георгиевской ленточки.