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Богатыри и Аленушки вместо Элли и Джоэла: косплей-фест на ВДНХ станет патриотичнее

Семён Гудошников
Сегодня в 19:24

Фестиваль игровой индустрии «Игропром» призвал косплееров приходить в костюмах «наших отечественных персонажей», таких как богатыри и Аленушки, а «парочек по типу Элли и Джоэла из The Last of Us» пускать не будут. Об этом говорится в официальной группе феста во «ВКонтакте».

«Игропром» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль, в программе которого значится косплей-шоу, состоится 7 и 8 октября на ВДНХ. Как уточняется на сайте мероприятия, локация проведения — «57-й павильон, носящий гордое название „Россия — моя история“».

Организаторы «Игропрома» заявили, что, поскольку мероприятие имеет маркировку 12+, они не смогут аккредитовать «слишком откровенные костюмы с разрезами на бедрах, мини-юбками, глубокими декольте». В пример они привели персонаж Type 2B из игры NieR: Automata.

«Мы не пропустим костюмы героев фильмов/игр, пропагандирующих жестокость, национализм, расизм, употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и сексуальные меньшинства. То есть никаких парочек по типу Элли и Джоэла из The Last of Us и им подобных. То же самое касается и героев фильмов/сериалов и музыкального цеха», — говорится в сообществе «Игропрома» во «ВКонтакте».

Организаторы подчеркнули, что «в приоритете наши отечественные персонажи и герои, а также нейтральные зарубежные, но с правильными ценностями и взглядами». К таковым они отнесли богатырей, Аленушек с Василисами, героев сказок, фильмов и игр с историческим подтекстом, например, из произведений о Смутном времени.

Требования дресс-кода организаторы назвали «самыми сложными» и отметили, что они «могут отсеять и даже разочаровать многих».

Абсолютное большинство комментариев к посту негативные. Пользователи отмечают, что в русских сказках и в Смутном времени было полно насилия, а также обвиняют организаторов в желании просто «освоить бабла». Многие удивляются, почему запрещены костюмы Элли и Джоэла, ведь в игре эти персонажи находятся в отношениях отца и дочери (пусть и неродной), а парочкой их назвать весьма затруднительно.

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