Богатыри и Аленушки вместо Элли и Джоэла: косплей-фест на ВДНХ станет патриотичнее

Абсолютное большинство комментариев к посту негативные. Пользователи отмечают, что в русских сказках и в Смутном времени было полно насилия, а также обвиняют организаторов в желании просто «освоить бабла». Многие удивляются, почему запрещены костюмы Элли и Джоэла, ведь в игре эти персонажи находятся в отношениях отца и дочери (пусть и неродной), а парочкой их назвать весьма затруднительно.