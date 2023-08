Богатыри и Аленушки вместо Элли и Джоэла: косплей-фест на ВДНХ станет патриотичнее

«Мы не пропустим костюмы героев фильмов/игр, пропагандирующих жестокость, национализм, расизм, употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и сексуальные меньшинства. То есть никаких парочек по типу Элли и Джоэла из The Last of Us и им подобных. То же самое касается и героев фильмов/сериалов и музыкального цеха», — говорится в сообществе «Игропрома» во «ВКонтакте».