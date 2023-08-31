Пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг на 8 лет

Татьяна Каширина родилась 24 января 1991 года. Она восемь раз выигрывала на чемпионате Европы и пять раз — на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2012 года Каширина завоевала серебряную медаль. Из‑за временной дисквалификации спортсменка пропустила Олимпиаду в Токио в 2021 году.