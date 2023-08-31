Пятикратную чемпионку мира по тяжелой атлетике Каширину дисквалифицировали за допинг на 8 лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил оправдательный приговор антидопингового комитета (РУСАДА) для пятикратной чемпионки мира по тяжелой атлетике Татьяны Кашириной. Об этом сообщил «Коммерсант».
Суд дисквалифицировал спортсменку на восемь лет. В срок дисквалификации учли период, когда Каширина была временно отстранена от соревнований. Этот период продолжался с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022-го.
Таким образом, тяжелоатлетка не сможет участвовать в турнирах до 9 января 2030 года. Тренер Кашириной Владимир Краснов назвал срок ее отстранения огромным. Он заявил, что чемпионка уже не сможет вернуться в спорт.
«Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет», — добавил он.
Наставник спортсменки отметил, что «не ожидал, что CAS отменит оправдательный приговор». «Я рассчитывал, что вся эта история давно закончилась и спортсменка будет продолжать выступать», — признался Краснов.
Татьяна Каширина родилась 24 января 1991 года. Она восемь раз выигрывала на чемпионате Европы и пять раз — на чемпионате мира. На Олимпийских играх 2012 года Каширина завоевала серебряную медаль. Из‑за временной дисквалификации спортсменка пропустила Олимпиаду в Токио в 2021 году.