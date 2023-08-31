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Tesla построит придорожное кафе в ретростиле в Голливуде

Виктория Шанина
Сегодня в 18:14

Производитель электрокаров Tesla получил разрешение на строительство придорожного кафе в Голливуде. Об этом пишет портал Teslarati, который ознакомился с документами из Департамента строительства и безопасности Лос-Анджелеса.

Закусочная будет выполнена в стиле заправок 1950-х годов. В ней разместят 32 зарядные станции Tesla Supercharger и кинотеатр с двумя залами. А сам ресторан будет на крыше — под открытым небом.

© Фото: HowardModels/Twitter
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© Фото: HowardModels/Twitter
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© Фото: HowardModels/Twitter
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Владелец Tesla Илон Маск заявил о планах построить кафе еще в апреле 2021 года. А заявку на строительство компания подала в ноябре 2022-го.

В середине июля этого года администрация Лос-Анджелеса одобрила проект. Однако фактически разрешение на строительство у Tesla появилось в начале августа, когда была завершена первоначальная проверка.

В качестве архитектора в компании указана компания Stantec Architecture, которая, в частности, строила штаб-квартиру Western Union. А подрядчиком стала PCL Construction.

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