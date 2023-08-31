«Мы клали рельсы и клали на санкции»: строители МЦД записали про них рэп-трек

Московские строители временно стали рэперами и записали хип-хоп-трек про Московские центральные диаметры (МЦД). Сразу вышел и клип — он опубликован на ютуб-канале «Не резиновая».
«Я построил для тебя МЦД./Офигенных три путя./<…> Мы клали рельсы и клали на санкции./Мейд ин Россия все наши станции», — зачитывают свежеиспеченные артисты.
Авторы сингла взяли ники Доктор МЦДре и Маршал Диамэтэрс по аналогии с Dr. Dre и Маршаллом Мэтерсом (он же Эминем). А сам трек — это кавер на «Party Up» DMX.
В августе в Москве торжественно было запущено пассажирское движение на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Пассажирам стали доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК.