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«Мы клали рельсы и клали на санкции»: строители МЦД записали про них рэп-трек

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Московские строители временно стали рэперами и записали хип-хоп-трек про Московские центральные диаметры (МЦД). Сразу вышел и клип — он опубликован на ютуб-канале «Не резиновая».

«Я построил для тебя МЦД./Офигенных три путя./<…> Мы клали рельсы и клали на санкции./Мейд ин Россия все наши станции», — зачитывают свежеиспеченные артисты.

Авторы сингла взяли ники Доктор МЦДре и Маршал Диамэтэрс по аналогии с Dr. Dre и Маршаллом Мэтерсом (он же Эминем). А сам трек — это кавер на «Party Up» DMX.

В августе в Москве торжественно было запущено пассажирское движение на третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3). Пассажирам стали доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК.

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