Посмотрите первый тизер «Опавших листьев» Аки Каурисмяки

В сети появился первый тизер фильма «Опавшие листья» финского режиссера Аки Каурисмяки. Премьера ленты состоялась в Каннах, где она получила приз жюри. В мировой прокат картина выйдет в конце года.
Сюжет рассказывает историю двух людей, которые случайно встречаются в ночном Хельсинки в попытке найти первую и последнюю любовь в своей жизни.
Вот как описывается фильм: «Нестареющая, полная надежды и в конечном итоге приносящая удовлетворение история любви Аки Каурисмяки о пути двух одиноких душ к счастью и многочисленных препятствиях, возникающих на этом пути».
«Опавшие листья» стали продолжением цикла Каурисмяки «Пролетариат», который изначально планировался как трилогия и уже включает в себя «Тени в раю» (1986), «Ариэль» (1988) и «Девушку со спичечной фабрики» (1990).
В фильме снялись Альма Пейсти, сыгравшая в байопике Зайды Бергрот о Туве Янссон 2020 года, и Юсси Ватанен («Сердце льва»).