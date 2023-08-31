Более 1700 фанатов Гарри Поттера собрались на одной площади и поставили мировой рекорд

Первая книга известной серии Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года в Великобритании. Позже роман стал набирать популярность по всему миру, и уже в 2001 году вышел первый фильм про Гарри Поттера, название которого соответствует заголовку первой книги.