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Более 1700 фанатов Гарри Поттера собрались на одной площади и поставили мировой рекорд

Виктория Шанина
Сегодня в 15:24

Фанаты франшизы «Гарри Поттер» по книгам Джоан Роулинг нарядились в костюмы, вдохновленные фильмами, и установили мировой рекорд в Германии. Видео с мероприятия опубликовал телеканал Hamburg 1.

На гамбургской площади собралось 1748 поттероманов. Так они отметили 25-летие со дня выхода первой книги про Гарри Поттера.

Фанаты из Гамбурга побили мировой рекорд по числу людей в костюмах Гарри Поттера, собранных в одном месте. Предыдущий максимум составлял 997 человек.

Чтобы новый рекорд засчитали, у каждого фаната должны были быть три обязательных атрибута: черная мантия, круглые очки и имитация шрама в виде молнии.

Специальным гостем мероприятия стал немецкий актер Руфус Бек, который озвучивал аудиоверсии книг Джоан Роулинг, переведенных на немецкий язык.

Первая книга известной серии Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года в Великобритании. Позже роман стал набирать популярность по всему миру, и уже в 2001 году вышел первый фильм про Гарри Поттера, название которого соответствует заголовку первой книги.

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