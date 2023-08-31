Агнета из ABBA выпустила первый за десять лет сольный сингл «Where Do We Go from Here?»

73-летняя солистка группа ABBA Агнета Фельтског выпустила новый сольный сингл «Where Do We Go from Here?». Он войдет в ее грядущий альбом «A+».
Вот, что о первой за десять лет песне говорит сама певица: «Она звучит так свежо и современно, даже лучше, чем я себе это представляла».
Альбом «A+» станет переосмыслением предыдущей пластинки певицы «А», вышедшей в 2013 году. «Мы назвали альбом „A+“ и в качестве вишенки на торте даже записали совершенно новую песню [„Where Do We Go from Here?“]! И это будет первая вещь, которую вы услышите от меня. Теперь мне не терпится узнать, что вы думаете об этом альбоме», — сказала Фельтског.
По словам певицы, однажды ее осенило: а как бы звучал альбом «А», если бы она записала его сегодня? «Я не могла перестать думать об этом и поэтому обратилась к ребятам, которые продюсировали пластинку в 2013 году. <…> Им понравилась эта идея», — добавила Фельтског