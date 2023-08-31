Агнета из ABBA выпустила первый за десять лет сольный сингл «Where Do We Go from Here?»

По словам певицы, однажды ее осенило: а как бы звучал альбом «А», если бы она записала его сегодня? «Я не могла перестать думать об этом и поэтому обратилась к ребятам, которые продюсировали пластинку в 2013 году. <…> Им понравилась эта идея», — добавила Фельтског