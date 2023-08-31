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Deadline опубликовал трейлер украинского фильма «Навсегда-навсегда». Его покажут в Венеции

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:31

Deadline эксклюзивно показал первый трейлер фильма «Навсегда-навсегда» украинской постановщицы Анны Бурячковой. Ее лента дебютирует в Венеции в рамках новой секции «Горизонты экстра» («Orizzonti Extra»).

Действие картины развивается в Киеве конца девяностых годов и рассказывает историю подростков-бунтарей на фоне руин советского режима.

По сюжету главная героиня Тоня меняет школу в центре города на ту, что находится в спальном районе. Там она попадает в компанию отчаянных подростков, которые ищут приключений и неприятностей на окраинах столицы.

Главные роли в «Навсегда-навсегда» исполнили Алина Чебан, Захарий Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Цилик, Даша Жихарская и Дарья Малахова.

Бурячкова рассказала, что начала писать сценарий фильма совместно с Мариной Степанской («Стремглав») еще во время пандемии коронавируса. Съемки проекта были завершены в Киеве за несколько месяцев до 24 февраля.

© Фото: labiennale.org/

«Когда советское государство рухнуло, мы вдруг столкнулись со свободой, о которой давно мечтали. Наши родители потерялись в ней, и мы тоже. Кроме того, в то время в Украине не было киноиндустрии, и все, что мы смотрели, приходило с Запада. Мне очень хотелось снять фильм о нас, о том, как мы переживаем судьбоносные события, показать универсальные истории нашими глазами. Наверное, для многих детей XX века было обычным делом найти любовь. Найти свою половинку и стать полноценным человеком, когда вы вместе. Мы в Киеве не были исключением», — рассказала Бурячкова.

80-й Венецианский фестиваль стартовал 30 августа и продлится до 9 сентября. В секции «Горизонты экстра» представлены девять работ, в которых демонстрируются изобретательность и творческая оригинальность.

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