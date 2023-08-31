Deadline опубликовал трейлер украинского фильма «Навсегда-навсегда». Его покажут в Венеции

«Когда советское государство рухнуло, мы вдруг столкнулись со свободой, о которой давно мечтали. Наши родители потерялись в ней, и мы тоже. Кроме того, в то время в Украине не было киноиндустрии, и все, что мы смотрели, приходило с Запада. Мне очень хотелось снять фильм о нас, о том, как мы переживаем судьбоносные события, показать универсальные истории нашими глазами. Наверное, для многих детей XX века было обычным делом найти любовь. Найти свою половинку и стать полноценным человеком, когда вы вместе. Мы в Киеве не были исключением», — рассказала Бурячкова.