Шантаж, принуждение к сексу, порезы: 8 человек обвинили композитора Кирилла Широкова в насилии

Бывшая жена Широкова Ариадна Мэй описывает, как он однажды сорвал с нее одежду и угрожал изнасилованием. «Каким‑то чудом я вырвалась, но он снова схватил меня и прижал к стене. Стал душить меня, говоря мне, какая я тварь и что должна сдохнуть. Плевал мне в лицо и при этом говоря, что сейчас он распнет меня. Рядом на стене висели ножницы и гвозди, которые можно было с легкостью вынуть из стены. Он стал тянуться за ними. Я стала задыхаться и понимать, что скоро вырублюсь. Я перестала сопротивляться, потому что видела, что он собирается сделать что‑то очень плохое. После того как он потерял бдительность, я вырвалась и побежала к открытому окну». По словам Мэй, она криками привлекла внимание прохожих, и Широков, испугавшись, выбежал из комнаты. Однако после этого случая «стал грубее и наглее себя вести», начал «открыто проявлять жестокость, отдавал приказы как служанке, заставляя делать то, что ему было нужно».