Шантаж, принуждение к сексу, порезы: 8 человек обвинили композитора Кирилла Широкова в насилии

На этой неделе сразу восемь девушек и небинарных персон публично обвинили композитора Кирилла Широкова в абьюзе. Бывшие партнерки концертмейстера написали посты на своих страницах в фейсбуке*, где рассказали об отношениях с ним.
По словам Екатерины Калюжной, которая «почти два года состояла в связи» с Кириллом Широковым, в их отношениях были «систематические и последовательные манипуляции, обесценивание, газлайтинг, навязывание чувства вины и стыда».
Анна Хлесткина пишет, что их отношения «были наполнены психологическим абьюзом со стороны Кирилла» и что он «мучил разного рода ревностями» — «к каким‑то гипотетическим ситуациям из прошлого, настоящего и будущего», бывшим партнерам и даже кошке. «Однажды посреди ночи Кирилл в очень грубой форме выгнал меня из дома. Повод был тоже неадекватным. Это было после вечеринки, когда гости разошлись. Кажется, это было связано с тем, что он припомнил, как я однажды пошла в гости к подруге без него», — рассказывает она.
Дарья Звездина встречалась с Широковым в 2016–2019 годах. «Эти отношения были для меня предельно травматичны. С их последствиями я имею дело до сих пор», — делится девушка. Он эмоционально дистанцировался от нее, домогался при ней до ее подруги, угрожал суицидом и манипуляциями принуждал к сексу.
Ксения Чараева, которая была в отношениях с композитором в 2012–2014 годах, утверждает, что Широков угрожал ей убийством, если она уйдет от него, а потом стал манипулировать суицидом. Она говорит, что тот систематически наносил ей травмы и однажды даже сам отвел ее в больницу, «после того как мы сперва сходили в „Макдоналдс“ (потому что он был голоден), а потом в консерваторию (потому что ему нужно было что‑то по учебе). Сама идти я толком не могла: нож попал в ногу чуть ниже бедра, она болела. Рана была глубокой».
Бывшая жена Широкова Ариадна Мэй описывает, как он однажды сорвал с нее одежду и угрожал изнасилованием. «Каким‑то чудом я вырвалась, но он снова схватил меня и прижал к стене. Стал душить меня, говоря мне, какая я тварь и что должна сдохнуть. Плевал мне в лицо и при этом говоря, что сейчас он распнет меня. Рядом на стене висели ножницы и гвозди, которые можно было с легкостью вынуть из стены. Он стал тянуться за ними. Я стала задыхаться и понимать, что скоро вырублюсь. Я перестала сопротивляться, потому что видела, что он собирается сделать что‑то очень плохое. После того как он потерял бдительность, я вырвалась и побежала к открытому окну». По словам Мэй, она криками привлекла внимание прохожих, и Широков, испугавшись, выбежал из комнаты. Однако после этого случая «стал грубее и наглее себя вести», начал «открыто проявлять жестокость, отдавал приказы как служанке, заставляя делать то, что ему было нужно».
Сам Кирилл Широков после обнародования этих историй пока оставил лишь одну запись в соцсети: «Я чувствую глубокое сожаление и раскаяние. Сложно написать больше. Я планирую начать терапию, и мне очень жаль, что я не начал ее очень давно».
Публичные деятели реагируют на истории жертв
Антон Хитров, театральный критик
«Почитал гугл-док про композитора Кирилла Широкова, который годами унижал женщин, резал, душил и насиловал. Из рассказанного шестью его бывшими партнерками легко составить представление о его философии, выглядит она так: все вокруг фашисты, а если ты мне не подчиняешься — ты тоже фашист или фашистка. Примечательно, что эта философия не Батая, не Делеза и на кого там еще Широков любит ссылаться. Это философия Владимира Путина».
Дарья Вернер, театральная менеджерка
«У меня очень большой вопрос к тем, кто с ним годами работал в театре. Я что‑то не вижу ни одного поста, ни одного пересказа, ни одного сожаления, ни одного осуждения. Мне такое молчание неясно, как будто бы хотя бы здесь все однозначно».
Алла Гутникова, экс-редакторка Doxa
«8 женщин и небинарных персон рассказали вчера о многолетнем системном насилии со стороны российского композитора Кирилла Широкова, который теперь живет в Берлине по гуманитарной визе. <…> Моей боли и ярости нет предела. <…> Полина Короткова, Дарья Звездина, Екатерина Калюжная, Анна Хлесткина, Василиса Филатова и все другие пострадавшие, мне невероятно больно, что вам пришлось пройти через этот ад, спасибо за вашу смелость и решение поделиться, чтобы уберечь других».
Сергей Невский, композитор, лауреат «Золотой маски»
«Я тоже во вселенной Кирилла довольно долго работал фашистом, ну и, с его слов, Путин мне поручил управлять современной музыкой в России, а его лично вносить в черные списки, поэтому могу сказать: этот кейс очень интересен тем, что насильники и абьюзеры не всегда белые старые мужчины, наделенные властью. Насильник может быть: молодым, красивым, талантливым, феминистом, сторонником горизонтальных связей, проклинать иерархии в искусстве, фашизм и олигархии — а механизмы манипуляции и абьюза будут абсолютно теми же, что и у старых пердунов. Я сейчас не затрагиваю вопрос последовательности Кирилла в его арт-стратегиях, но случай дико показательный, хотя примеры такого вот несоответствия фасада и содержания и раньше случались».
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