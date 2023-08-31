Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал заявление об уходе в отставку. Письмо политика, адресованное премьер-министру Риши Сунаку, а также его ответ опубликованы на официальном сайте британского правительства.
По словам Уоллеса, министерство стало более современным, финансируемым и уверенным, нежели в 2019 году, когда он только вступил на пост. И он смог внести свой вклад в разрешение целого ряда угроз и инцидентов.
«За последние четыре года наши вооруженные силы и их руководство расцвели. Будь то эвакуация Кабула, наш ответ на COVID-19, Украина или Судан, профессионализм нашего народа был первоклассным», — пишет Уоллес, благодаря британцев и своих коллег.
Однако в течение следующего десятилетия мир станет более неуверенным и нестабильным, считает Бен Уоллес. Кроме того, после вступления на службу он посвятил себя Великобритании, но пренебрег другими сферами жизни, например семьей, и не исследовал новые возможности. Этим он и хочет заняться после отставки.
Риши Сунак одобрил отставку Уоллеса, отметив, что полностью понимает его желание уйти. Премьер-министр выразил благодарность и уважение главе Минобороны за долгие годы службы.
Бен Уоллес стал членом британского парламента в 2005 году. До 2010-го он входил в число членов комитета парламента по делам Шотландии, а в 2015-м его назначили замминистра по делам Северной Ирландии. В 2019 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Уоллеса главой Минобороны.