Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес уходит в отставку

Однако в течение следующего десятилетия мир станет более неуверенным и нестабильным, считает Бен Уоллес. Кроме того, после вступления на службу он посвятил себя Великобритании, но пренебрег другими сферами жизни, например семьей, и не исследовал новые возможности. Этим он и хочет заняться после отставки.