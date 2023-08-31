Imagine Dragons выпустили сингл «Children of the Sky». Он станет саундтреком к игре Starfield

Американская поп-рок-группа выпустила новый сингл «Children of the Sky». Он будет звучать в космической видеоигре Starfield, релиз которой запланирован на сентябрь.
В своих соцсетях музыканты пишут, что играли в игры разработчика Bethesda большую часть своей жизни, поэтому сделать саундтрек для Starfield было честью для них.
«Песня, как и игра, задает некоторые из самых сложных вопросов, с которыми мы сталкиваемся как люди, пытающиеся найти свое место во вселенной», — сказал фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс.
Вместе с треком группа сразу выпустила лирик-видео к «Children of the Sky». Ролик состоит из кадров из игры, которые постоянно сменяют друг друга. Это три с половиной минуты масштабной, космической, футуристической эстетики с нотками меланхолии.
Релиз игры Starfield, которую выпускает американский издатель компьютерных игр Bethesda, запланирован на 6 сентября 2023 года. Она будет доступна на Windows и Xbox Series X/S.
Задачей геймера станет «исследовать Галактику в поисках инопланетных артефактов, параллельно примыкая к самым разным фракциям — от космических пиратов и ковбоев до межзвездной Организации Объединенных Наций», писал ранее редактор «Афиши Daily» Линар Феткулов.