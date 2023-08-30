Мэл Гибсон и Гаррет Хедлунд спасают Уиллу Фитцджеральд в трейлере «Дороги отчаяния»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер остросюжетного фильма «Дорога отчаяния» — экранизации одноименного романа Майкла Фарриса Смита, вышедшего в 2017 году.
Она расскажет об освободившемся из тюрьмы мужчине Расселле, который в попытках вернуться к нормальной жизни обращается за помощью к своему отцу Митчеллу. Героев сыграли Гаррет Хедлунд («Троя», «На дороге») и Мэл Гибсон («Бобер», «Патриот»).
Согласно синопсису ленты, в жизнь Расселла и Митчелла неожиданно врывается женщина по имени Мейбен. Она убила полицейского, пытавшегося изнасиловать ее. Теперь Мейбен вынуждена пуститься в бега вместе с маленькой дочерью.
Чтобы скрыться от преследования, девушка угоняет автомобиль Расселла вместе с ним. Тому удается отнять у Мейбен пистолет и распросить женщину, откуда у нее оружие и почему она бежит из города.
В результате Мейбен рассказывает бывшему заключенному свою историю. Тогда Расселл привозит ее домой к отцу. Вскоре оба мужчины встают на защиту попавшей в беду девушки, которую сыграла Уилла Фитцджеральд («Крик», «Щегол»).
Однако позаботиться о Мейбен и ее малышке, судя по трейлеру, окажется непросто. Какие злоключения предстоят героям, станет известно 6 октября, когда «Дорога отчаяния» выйдет на экраны кинотеатров.
Режиссером картины стала Надин Николь Крокер. Сценарий ленты написал Майкл Фэррис Смит. В фильме снялись Райан Херст, Кэт Фостер, Шайло Фернандес, Элла Томас, Паулина Гальвес, Вуди МакКлейн и другие.