Джош Хатчерсон устраивается охранником в жуткую закусочную в трейлере «Пять ночей с Фредди»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди», главную роль в котором исполнил Джош Хатчерсон («Голодные игры», «Мост в Терабитию»).
Фильм выйдет на экраны кинотеатров 27 октября. Он расскажет о парне, устроившемся работать в пиццерию «Freddy’s». По сюжету герой столкнется с жуткой тайной закусочной — ее оживающих в ночи монстрах.
«Пять ночей с Фредди» — экранизация серии игр Five Nights at Freddy’s, созданных разработчиком Скоттом Коутоном в 2014 году. В игре ночной охранник вынужден спасаться от оживающих аниматроников — двигающихся гигантских игрушек.
Режиссером фильма по мотивам игр стала Эмма Тамми, работавшая ранее над хоррором «Обитель страха» и сериалом «Навстречу тьме». В актерский состав «Пяти ночей с Фредди» вошли Элизабет Лайл, Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Мэри-Стюарт Мастерсон, Кэт Коннер Стерлинг, Кевин Фостер, Джессика Блэкмор.