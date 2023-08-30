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Сериал «Великая» с Эль Фаннинг закрыли после третьего сезона

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:23

Историческое драмеди «Великая» о жизни российской императрицы Екатерины II, которую в шоу сыграла Эль Фаннинг, закрыли после выхода третьего сезона. Об этом сообщил Deadline.

Стриминговый сервис Hulu решил отказаться от продолжение сериала, который в своих последних эпизодах рассказывал о сложностях брака Екатерины и ее мужа Петра III. Последнего в шоу сыграл Николас Холт.

Критики и зрители хорошо приняли проект, в особенности — его третий сезон. Кроме того, история императрицы была далека от завершения. Как известно, Екатерина стала императрицей лишь спустя 17 лет после заключения брака с Петром.

Тем не менее, сериал решили завершить, несмотря на надежды его создателя Тони МакНамара выпустить шесть сезонов. По какой причине Hulu захотел закрыть шоу, неизвестно.

Премьера «Великой» состоялась на Hulu в 2020 году. Сериал получил семь номинаций на премию «Эмми». Пользователи платформы IMDb оценили шоу в 8,2 балла из 10.

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