Во Внуково у мужчины обнаружили в багаже дюжину мертвых лисиц

В аэропорту Внуково у мужчины, прилетевшего в Москву из Египта, обнаружили в багаже 12 тушек лисиц-фенеков. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Россельхохнадзор.
В ведомстве заявили, что мертвых животных нашли в вещах пассажира 18 августа. У лисиц были «мутные» роговицы глаз и не реагирующие на свет зрачки. Ветеринарных документов на фенеков у путешественника не было.
Также мужчина не располагал разрешением Россельхознадзора на ввоз тушек животных. В связи с этим против него возбудили дело об административном правонарушении.
По какой именно статье завели дело, в ведомстве не уточнили. Также неизвестно, является ли нарушитель гражданином России и зачем он ввез в страну мертвых лисиц.
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