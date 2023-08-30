Гэри Олдман снимется в новом фильме Паоло Соррентино

Британский актер Гэри Олдман, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Манк», снимется в новом проекте режиссера Паоло Соррентино. Об этом сообщил Deadline.
У картины пока нет названия. Известно, что ее действие развернется в Неаполе — родном городе Соррентино. В центре истории окажется персонаж по имени Партеноп, родившийся в 1950 году.
Фильм, который станет десятым в фильмографии Соррентино, расскажет о жизни Партнопа с его рождения и вплоть до сегодняшнего дня. Фоном для событий станет очаровывающий и вместе с тем опасный Неаполь.
Какую роль исполнит Олдман, неясно. Помимо него, в ленте снимутся Нелло Маскиа («Гоморр») и Бьяджио Иззо, Селеста Далла Порта, Сильвия Дегранди, Изабелла Феррари, Лоренцо Глейхесес, Пеппе Ланцетта, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Стефания Садрелли, Альфонса Сантагата.
Соррентино выступит одновременно постановщиком и сценаристом будущей ленты. Он снимет ее вместе с итало-французской командой. Созданием картины займутся Fremantle Company, Saint Laurent, Numero 10 и Pathe.