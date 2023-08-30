На ютуб-канале MGM опубликовали тизер-трейлер фильма «Солтберн» — новой картины британской актрисы и режиссера Эмералд Феннелл, снявшей ленту «Девушка, подающая надежды».
Главные роли в новом проекте кинематографистки исполнили известный по «Дюнкерку» Барри Кеган и звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди. Они сыграли подружившихся студентов Оксфордского университета.
По сюжету обаятельный аристократ Феликс приглашает своего сокурсника Оливера в семейное поместье Солтберн на каникулы. Там Оливер встречает эксцентричную семью Феликса и проводит с ними незабываемое лето.
Трейлер демонстрирует, как Оливер исследует роскошный дом семьи Феликса и оказывается в мире званых ужинов и всепоглощающего богатства. Судя по ролику, он также флиртует с сестрой друга.
В актерский состав фильма вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Ричард Э.Грант («Госфорд-парк»), Элисон Оливер («Разговоры с друзьями») и Арчи Мадекве («Солнцестояние»).
Феннелл выступила одновременно режиссером и сценаристкой картины. Производством ленты занимались студии MGM и Amazon Studios. Премьера «Солтберна» запланирована на 24 ноября.