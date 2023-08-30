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Экс-министра приговорили к 8,5 года колонии по делу реставраторов Эрмитажа

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:42

Куйбышевский суд Петербурга приговорил экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо к 8,5 года колонии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Его признали виновным по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Мазо также обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

По данным следствия, организованная группа под руководством экс-замглавы Минкультуры Григория Пирумова, в которую входил Борис Мазо, похитила 900 млн рублей. Деньги были выделены на строительство и реставрацию комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в 2015−2016 годах. Мазо своей вины в суде не признал и ранее возместил ущерб в размере 500 тыс. рублей.

Ранее, в 2017 году, Мазо приговорили к тюрьме из‑за масштабных хищений бюджетных средств при реставрации памятников архитектуры, в том числе Новодевичьего монастыря, Изборской крепости и Музея космонавтики в Калуге. Однако его, как и других фигурантов, освободили в зале суда, так как они отбыли этот срок в СИЗО.

В 2018 году, когда стало известно о новом деле, связанном с Эрмитажем, Мазо уехал из страны. Тогда же он был объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом, в марте 2021 года экс-министра экстрадировали в Москву из Австрии.

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Борис МазоГригорий Пирумов
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