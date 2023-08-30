Экс-министра приговорили к 8,5 года колонии по делу реставраторов Эрмитажа

Ранее, в 2017 году, Мазо приговорили к тюрьме из‑за масштабных хищений бюджетных средств при реставрации памятников архитектуры, в том числе Новодевичьего монастыря, Изборской крепости и Музея космонавтики в Калуге. Однако его, как и других фигурантов, освободили в зале суда, так как они отбыли этот срок в СИЗО.