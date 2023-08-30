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Вышел трейлер ромкома «Что происходит потом» с Мег Райан и Дэвидом Духовны

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:23

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер романтической комедии «Что происходит потом», в которой снялись Мег Райан («Когда Гарри встретил Салли») и Дэвид Духовны («Секретные материалы»).

Актеры сыграли бывших возлюбленных, которые случайно встретились в аэропорту спустя десятки лет после расставания. Их рейсы задержали, и героям пришлось провести вместе целую ночь.

В течение этого времени Уильям и Вильгельмина окунулись в воспоминания о давнем романе и обстоятельствах их разрыва. К чему это привело экс-любовников, можно будет узнать 13 октября — в этот день фильм выйдет на экраны кинотеатров.

Картина станет второй режиссерской работой Райан после драмы «Итака», вышедшей в 2015 году. Ее сценарий актриса написала вместе со Стивеном Дитцем и Кирком Линн. Оператором стал Бартош Налазек («Беги, детка, беги», «Расскажи это пчелам»).

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