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Барселону назвали лучшим городом мира для удаленщиков

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:01

Консалтинговая компания International Workplace Group (IWG) составила рейтинг лучших городов для удаленной работы. Исследование опубликовал телеканал CNBC.

Лидирующее место в списке заняла Барселона. Всего в нем указано 26 городов, которые оценивались по десятибалльной шкале в восьми категориях: климат, культура, условия размещения, транспорт, еда и напитки, «уровень счастья», скорость широкополосного интернета и доступность гибких рабочих мест.

«Категории были выбраны таким образом, чтобы учесть оптимальные условия для работы за рубежом, включая основные требования к условиям жизни. Кроме того, существуют факторы, которые могут влиять на производительность труда, такие как скорость широкополосной связи и наличие гибких рабочих мест», — сказал руководитель IWG Даррен Роджерс.

Барселона заняла первое место в списке за яркую культурную жизнь, почти круглогодичным солнечным светом, скоростной интернет, относительно недорогое жилье и другое. К примеру, стоимость аренды квартиры в испанском городе составляет 1,2 тыс. долларов в месяц, когда в Нью-Йорке эта сумма равна 3,6 тыс.

На втором месте в рейтинге расположился Торонто, он отличился «уровнем счастья». Третье место занял Пекин, набравший максимальный балл в категории «культура». В десятку вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

«Горизонты современных работников больше не ограничиваются их собственными странами. Мы видим, что сотрудники по всему миру очень ценят возможность продлить свой отпуск за счет удаленной работы, а работодатели, в свою очередь, тоже выигрывают от этого, получая высокоинтеллектуальные, счастливые и продуктивные команды», — добавил Роджерс.

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