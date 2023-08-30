Барселону назвали лучшим городом мира для удаленщиков

«Горизонты современных работников больше не ограничиваются их собственными странами. Мы видим, что сотрудники по всему миру очень ценят возможность продлить свой отпуск за счет удаленной работы, а работодатели, в свою очередь, тоже выигрывают от этого, получая высокоинтеллектуальные, счастливые и продуктивные команды», — добавил Роджерс.