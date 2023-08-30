Два дрона были сбиты неподалеку от нефтебазы «Дружба», добавляет Mash, из нее нефть попадает в одноименный нефтепровод в Европу. Из‑за падения ещё одного аппарата начался пожар на заводе микроэлектроники «Кремний ЭЛ», одного из крупнейших в этой отрасли в России.