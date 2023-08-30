В ночь с 29 на 30 августа произошла массовая атака беспилотников по регионам России.
Первый прилет был зафиксирован в военно-гражданском аэродроме в Пскове. Это вызвало пожар, по данным МЧС, загорелись самолеты. По данным ТАСС, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Как пишет Baza, в атаке участвовали 10 БПЛА, солдаты пытались сбить их из стрелкового оружия.
Издание «Псковская губерния» также рассказало о пожаре в районе военной части 64044, там расположена 2-я бригада спецназа ГРУ.
После атаки в Пскове приостановлена работа гражданского аэропорта на весь день. Город располагается в 700 км от границы с Украиной.
Атака 6 БПЛА была пресечена над территорией Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Два из них, по словам главы области, пытались атаковать телебашню. Также выбиты стекла в здании Следственного комитета, пишет РБК со ссылкой на администрацию.
Ещё по два беспилотника сбиты над Орловской и Рязанской областями. Над Калужской и Московской областями упали по одному дрону.
О пострадавших во время атаки не сообщается. Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, но их работа уже возобновлена.
Также ночью был атакован Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Силы ППДО отразили атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Информации о количестве дронов пока нет.