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7 регионов России атаковали БПЛА. В Пскове загорелись самолеты, в Брянске — завод микроэлектроники

Виктория Шанина
Сегодня в 08:45

В ночь с 29 на 30 августа произошла массовая атака беспилотников по регионам России.

Первый прилет был зафиксирован в военно-гражданском аэродроме в Пскове. Это вызвало пожар, по данным МЧС, загорелись самолеты. По данным ТАСС, повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Как пишет Baza, в атаке участвовали 10 БПЛА, солдаты пытались сбить их из стрелкового оружия.

Издание «Псковская губерния» также рассказало о пожаре в районе военной части 64044, там расположена 2-я бригада спецназа ГРУ.

После атаки в Пскове приостановлена работа гражданского аэропорта на весь день. Город располагается в 700 км от границы с Украиной.

Атака 6 БПЛА была пресечена над территорией Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Два из них, по словам главы области, пытались атаковать телебашню. Также выбиты стекла в здании Следственного комитета, пишет РБК со ссылкой на администрацию.

Два дрона были сбиты неподалеку от нефтебазы «Дружба», добавляет Mash, из нее нефть попадает в одноименный нефтепровод в Европу. Из‑за падения ещё одного аппарата начался пожар на заводе микроэлектроники «Кремний ЭЛ», одного из крупнейших в этой отрасли в России.

Ещё по два беспилотника сбиты над Орловской и Рязанской областями. Над Калужской и Московской областями упали по одному дрону.

О пострадавших во время атаки не сообщается. Аэропорты Москвы были закрыты на прием и вылет самолетов, но их работа уже возобновлена.

Также ночью был атакован Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Силы ППДО отразили атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты. Информации о количестве дронов пока нет.

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теги
ГРУСледственный комитет
люди
Александр БогомазМихаил Развожаев
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