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Аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:39

Аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он заявил, что по предварительной информации жертв нет. «Масштаб разрушений уточняется», — добавил чиновник. Ведерников отметил, что находится на месте инцидента.

«Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — пообещал глава региона.

Еще до сообщения Ведерникова в телеграм-каналах распространились видео из Пскова. Но них слышны звуки работы ПВО и видны попытки сбить беспилотники.

По информации телеграм-канала «На видео видно», аэропорт атаковали, предположительно, около 15 дронов. В районе аэродрома начался пожар.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что пожар удалось локализовать. Удар беспилотников, по предварительным данным, был нанесен по хранилищу топлива — оно находится в районе аэропорта.

В ходе атаки пострадали четыре самолета Ил-76, которые располагались на военном аэродроме. Об этом написал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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