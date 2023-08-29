Аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Он заявил, что по предварительной информации жертв нет. «Масштаб разрушений уточняется», — добавил чиновник. Ведерников отметил, что находится на месте инцидента.
«Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично», — пообещал глава региона.
Еще до сообщения Ведерникова в телеграм-каналах распространились видео из Пскова. Но них слышны звуки работы ПВО и видны попытки сбить беспилотники.
По информации телеграм-канала «На видео видно», аэропорт атаковали, предположительно, около 15 дронов. В районе аэродрома начался пожар.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждает, что пожар удалось локализовать. Удар беспилотников, по предварительным данным, был нанесен по хранилищу топлива — оно находится в районе аэропорта.
В ходе атаки пострадали четыре самолета Ил-76, которые располагались на военном аэродроме. Об этом написал ТАСС со ссылкой на экстренные службы.