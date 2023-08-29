Ридли Скотт надеется выпустить расширенную версию «Наполеона». Она длится почти 4,5 часа

Британский режиссер Ридли Скотт, известный по фильмам «Гладиатор» и «Дом Gucci», рассказал изданию Empire, что смонтировал «фантастическую» расширенную версию картины «Наполеон». Она длится почти четыре с половиной часа, написал Variety.
Кинематографист надеется, что компания Apple, финансировавшая проект, позволит ему выпустить 270-минутную версию картины. Она больше внимания уделяет судьбе Жозефины до того, как она встретила Наполеона.
Если этого не произойдет, у зрителей будет возможность увидеть и без того масштабный 158-минутный фильм. Его премьера запланирована на 22 ноября. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс («Джокер»).
Актер уже ранее работал со Скоттом: он сыграл римского императора в ленте «Гладиатор». После этого, как отмечал Феникс в интервью, режиссер несколько раз предлагал ему роли в своих проектах.
«В прошлом он обращался ко мне по поводу других вещей, но мне не казалось, что они требовали бы так многого от нас обоих. И поэтому мне действительно понравилась идея заняться с Ридли чем‑то, что будет именно таким», — поделился артист.
Скотт отметил, что Феникс идеально подошел на роль французского императора, поскольку он, как считает режиссер, — «лучший игрок поврежденных товаров». Партнерша актера по «Наполеону» Ванесса Кирби отметила, что Феникс склонен изучать психологию персонажей, а «психология Наполеона очень странная».
«Фильм тоже кажется таким. Он немного специфический, и в нем есть напряженность. Наполеон не был стоическим и замечательным, как герой Рассела Кроу в „Гладиаторе“. Он в действительности был диктатором, военным преступником. Это не могло не поражать, ведь этот человек убил сотни и сотни тысяч людей безо всякой, на мой взгляд, необходимости. И ради чего? Чтобы заполучить империю, но для чего? Она все равно распалась в конце концов. Эта дикая психология чертовски опасна и очень странна. И это ее портрет», — добавила актриса.