Ридли Скотт надеется выпустить расширенную версию «Наполеона». Она длится почти 4,5 часа

«Фильм тоже кажется таким. Он немного специфический, и в нем есть напряженность. Наполеон не был стоическим и замечательным, как герой Рассела Кроу в „Гладиаторе“. Он в действительности был диктатором, военным преступником. Это не могло не поражать, ведь этот человек убил сотни и сотни тысяч людей безо всякой, на мой взгляд, необходимости. И ради чего? Чтобы заполучить империю, но для чего? Она все равно распалась в конце концов. Эта дикая психология чертовски опасна и очень странна. И это ее портрет», — добавила актриса.