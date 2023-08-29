Музыка к «Властелину колец» стала лидером в топ-100 любимых саундтреков британцев

Радиостанция Classic FM составила ежегодный топ-100 саундтреков, которые нравятся жителям Великобритании больше всего. Лидировала музыка к «Властелину колец», пишет The Hollywood Reporter.
Classic FM опросил более 10 тыс. британцев, а победителя рейтинга этого года озвучил ведущий Джонатан Росс. Им стала работа канадского композитора Говарда Шора для трилогии по романам Джона Толкина.
Партитура Шора для «Властелина колец» уже давно имеет признание критиков и простых слушателей. Композитор получил за эту работу три премии «Оскар», три «Золотых глобуса» и четыре «Грэмми».
Первую тройку рейтинга Classic FM закрывают саундтреки к «Списку Шиндлера» и «Звездным войнам». Над обоими работал Джон Уильямс.