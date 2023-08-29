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Mail.ru запустил функцию переноса данных из других облачных хранилищ

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

Облачный сервис Mail.ru внедрил функцию, позволяющую перенести файлы на платформу из других популярных хранилищ. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Там рассказали, что на данный момент клиентам доступна интеграция с 11 облачными сервисами, в том числе «Google Диск», Dropbox и OneDrive. Перенос данных на Mail позволит защитить их от потери и блокировок, отметили в компании.

«Чтобы перенести данные, необходимо установить приложение „Облако Mail.ru“ на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать системным подсказкам. Подключенные хранилища отобразятся в виде папок, файлами в которых можно управлять, например создать ссылку и поделиться ею», — пояснили в Mail.ru

В пресс-службе добавили, что во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные, например, презентация сконвертируется в pptx, а текстовый файл — в docx.

В августе новые пользователи облака получат письмо с промокодом на бесплатный доступ к сервису на три месяца. Им станет доступно 256 Гб хранилища.

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