Mail.ru запустил функцию переноса данных из других облачных хранилищ

Там рассказали, что на данный момент клиентам доступна интеграция с 11 облачными сервисами, в том числе «Google Диск», Dropbox и OneDrive. Перенос данных на Mail позволит защитить их от потери и блокировок, отметили в компании.
«Чтобы перенести данные, необходимо установить приложение „Облако Mail.ru“ на компьютер, авторизоваться, войти в сторонние сервисы и следовать системным подсказкам. Подключенные хранилища отобразятся в виде папок, файлами в которых можно управлять, например создать ссылку и поделиться ею», — пояснили в Mail.ru
В пресс-службе добавили, что во время переноса форматы файлов автоматически конвертируются в общедоступные, например, презентация сконвертируется в pptx, а текстовый файл — в docx.
В августе новые пользователи облака получат письмо с промокодом на бесплатный доступ к сервису на три месяца. Им станет доступно 256 Гб хранилища.