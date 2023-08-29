Реклама
Новости

Все смартфоны в России обяжут продавать с приложением RuStore, даже при запрете правообладателя ОС

Виктория Шанина
Сегодня в 19:09

Правительство России определило дополнительные правила предустановки приложения RuStore на смартфоны, которые продаются в России. По ним предполагается игнорирование пожеланий владельца ОС, пишет РИА «Новости».

Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для всех продаваемых в России гаджетов на операционной системе Android. Даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя ОС.

Соответствующее постановление уже подписано. «Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — считают в правительстве.

Вместе с тем дополнительные правила обязывают производителей устройств отображать RuStore на экране наравне с другими приложениями. Должны быть обеспечены благоприятные условия использования, автоматическое обновление, а также сохранение магазина приложений, если пользователь сбросил настройки до заводских.

RuStore был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и запущен в мае 2022 года. А с 1 января 2023-го приложение стало обязательным для предустановки на продаваемые в России смартфоны.

расскажите друзьям
теги
Правительство РФ
люди
Михаил Мишустин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»