Все смартфоны в России обяжут продавать с приложением RuStore, даже при запрете правообладателя ОС

Правительство России определило дополнительные правила предустановки приложения RuStore на смартфоны, которые продаются в России. По ним предполагается игнорирование пожеланий владельца ОС, пишет РИА «Новости».
Предустановка российского магазина приложений RuStore будет обязательной для всех продаваемых в России гаджетов на операционной системе Android. Даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя ОС.
Соответствующее постановление уже подписано. «Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров», — считают в правительстве.
Вместе с тем дополнительные правила обязывают производителей устройств отображать RuStore на экране наравне с другими приложениями. Должны быть обеспечены благоприятные условия использования, автоматическое обновление, а также сохранение магазина приложений, если пользователь сбросил настройки до заводских.
RuStore был разработан по поручению премьер-министра Михаила Мишустина и запущен в мае 2022 года. А с 1 января 2023-го приложение стало обязательным для предустановки на продаваемые в России смартфоны.