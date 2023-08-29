В Петербурге девушки встретили маму Горшка из «КиШа». Она пригласила их на Ржевку и накормила обедом

В Петербурге поклонницы группы «Король и Шут» случайно встретили в метро маму покойного вокалиста Михаила Горшенева Татьяну. Ролик со встречи набрал в тиктоке более 1 млн просмотров за три дня.
По словам пользовательницы annet007q, она и подруга перепутали ветку метро, где неожиданно встретили Татьяну Ивановну. Будучи поклонницами творчества Горшенева, они решили сфотографироваться с женщиной.
«Мы вручили шоколадку Татьяне Ивановне и собирались идти в гостиницу за вещами, но получили приглашение на Ржевку (район Петербурга, где родители музыканта получили квартиру в 1980-е годы. — Прим. ред.)», — добавила она.
В квартире Татьяна Ивановна показала девушкам свидетельство о рождении музыканта и памятную медаль, которую раньше вручали в Ленинградской области после рождения ребенка.
Еще она продемонстрировала диплом Горшка с единственной четверкой по истории (остальные тройки), рубашку с нашивкой панк-группы Ramones, а также детские фотографии Михаила и его брата Алексея.
После небольшой экскурсии по квартире Татьяна Ивановна накормила девушек обедом и подарила им подписанные снимки с Горшком.
В сети поражаются удаче поклонниц. «Это не перепутали ветку, это сорвали джекпот», — говорится в самом залайканном комментарии. «Если я от видео плачу, не представляю, что бы было со мной, если бы я оказалась там», — подчеркивает одна из комментаторш.