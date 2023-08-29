В Петербурге девушки встретили маму Горшка из «КиШа». Она пригласила их на Ржевку и накормила обедом

В сети поражаются удаче поклонниц. «Это не перепутали ветку, это сорвали джекпот», — говорится в самом залайканном комментарии. «Если я от видео плачу, не представляю, что бы было со мной, если бы я оказалась там», — подчеркивает одна из комментаторш.