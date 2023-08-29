Набросок рекламы Apple-1, сделанный рукой Стива Джобса, продали на аукционе за 175 тыс. долларов

Черновик рекламной кампании персонального компьютера Apple-1, который от руки набросал один из основателей Apple Стив Джобс, ушел с молотка за 175 759 долларов. Об этом сообщается на сайте американского аукционного дома RR Auction, который организовал торги.
На этом наброске Джобс указал техническую информацию и адрес компании, который на тот момент соответствовал домашнему адресу предпринимателя. Также на листе есть подпись Стива Джобса.
К черновику рекламы RR Auction приложил два снимка, снятые на камеру моментальной печати Polaroid в The Byte Shop в Маунтин-Вью, Калифорния. Под одним из изображений Джобс написал, что оно получилось нечетким, поскольку «камера шевелилась».
Владелец всех этих вещей — близкий друг Стива Джобса (его имя не раскрывается). К лоту он добавил письмо, в котором рассказал о дружбе с бизнесменом, начавшейся еще в школе, и том, как ему достались эти три артефакта.