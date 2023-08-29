Следующим фильмом Мартина Скорсезе может стать экранизация тру-крайма с Леонардо Ди Каприо

Писатель и сценарист Дэвид Гранн рассказал, что следующим фильмом режиссера Мартина Скорсезе станет киноадаптация его криминального романа «The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder». Об этом пишет World of Reel.
Действие книги происходит в 1740-х годах. К побережью Бразилии причаливает лодка с 30 истощенными мужчинами, которые выжили после крушения британского корабля «Вейджер» в Южной Америке. Они рассказывают, как им чудом удалось спасти в условиях неспокойного моря, и становятся в глазах людей героями.
Спустя полгода появился еще один плот с моряками, которые также спаслись с «Вейджера». Но их история сильно отличается: они заявляют, что первая партия выживших на самом деле устроила мятеж на корабле.
По словам Дэвида Гранна, главную роль в новом фильме Скорсезе должен сыграть Леонардо Ди Каприо. Сам режиссер пока о своих планах на будущую картину не рассказывал.
В октябре состоится премьера фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, также снятого по мотивам романа Дэвида Гранна. Нон-фикшен-книга «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» была включена в топ-10 романов из этой категории по версии Time в 2017 году, а также стала самой продаваемой работой Гранна.