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В поездах запретили играть музыку, заниматься бизнесом и плохо пахнуть

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Минтранс запретил находиться в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры в зловонной или пачкающей одежде. Об этом говорится в приказе ведомства от 5 сентября 2022 года, который вступает в силу 1 декабря и будет действовать до 2029-го.

Кроме того, в вагонах и на ж/д инфраструктуре запрещается:

  • Заниматься предпринимательской деятельностью, а также благотворительной, если нет письменного разрешения перевозчика.
  • Использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).
  • Курить табак и употреблять другую никотиносодержащую продукцию.

С 1 сентября также заработают новые правила перевозок, которые обязывают пассажиров соблюдать требования транспортной безопасности. В частности, на вокзалы и остановки перестанут пускать людей, отказавшихся проходить досмотр.

РЖД разрешили покупать билеты на поезда дальнего следования в течение 90 дней после истечения срока действия паспорта и закрепили «право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед».

Мелкие собаки при отсутствии клетки или контейнера должны перевозиться, как и крупные: на полу отдельного купе, в наморднике и на поводке.

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Минтранс РФРЖД
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