В поездах запретили играть музыку, заниматься бизнесом и плохо пахнуть

Минтранс запретил находиться в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры в зловонной или пачкающей одежде. Об этом говорится в приказе ведомства от 5 сентября 2022 года, который вступает в силу 1 декабря и будет действовать до 2029-го.