В поездах запретили играть музыку, заниматься бизнесом и плохо пахнуть

Кроме того, в вагонах и на ж/д инфраструктуре запрещается:
- Заниматься предпринимательской деятельностью, а также благотворительной, если нет письменного разрешения перевозчика.
- Использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников).
- Курить табак и употреблять другую никотиносодержащую продукцию.
С 1 сентября также заработают новые правила перевозок, которые обязывают пассажиров соблюдать требования транспортной безопасности. В частности, на вокзалы и остановки перестанут пускать людей, отказавшихся проходить досмотр.
РЖД разрешили покупать билеты на поезда дальнего следования в течение 90 дней после истечения срока действия паспорта и закрепили «право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи — на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед».
Мелкие собаки при отсутствии клетки или контейнера должны перевозиться, как и крупные: на полу отдельного купе, в наморднике и на поводке.