Эминем попросил кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами перестать использовать его песни. Об этом сообщает Би-би-си.
Неделю назад Рамасвами завершил выступление на ярмарке штата Айова импровизированным исполнением песни «Lose Yourself» Маршалла Мэтерса (настоящее имя рэпера).
Эминем сделал запрос через организацию по защите прав исполнителей BMI, которая в письме от 23 августа сообщила, что перестанет лицензировать музыку рэпера для кампании Рамасвами.
Пресс-секретарь республиканца сказала, что исполнит просьбу музыканта. «К огорчению американского народа, нам придется оставить рэп на усмотрение подозрительных людей», — заявила она.
Вивек Рамасвами — миллионер индийского происхождения, предприниматель в сфере биотеха, чье состояние Forbes оценивает в 950 млн долларов. Недавно он победил в первом туре дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии.
В ходе дебатов Рамасвами заявил, что готов признать за Россией присоединенные украинские территории, отменить против нее санкции и блокировать вступление Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного союза с Китаем.