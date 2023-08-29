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Эминем попросил республиканца Вивека Рамасвами не читать его рэп в ходе предвыборной кампании

Семён Гудошников
Сегодня в 13:30

Эминем попросил кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами перестать использовать его песни. Об этом сообщает Би-би-си.

Неделю назад Рамасвами завершил выступление на ярмарке штата Айова импровизированным исполнением песни «Lose Yourself» Маршалла Мэтерса (настоящее имя рэпера).

Эминем сделал запрос через организацию по защите прав исполнителей BMI, которая в письме от 23 августа сообщила, что перестанет лицензировать музыку рэпера для кампании Рамасвами.

Пресс-секретарь республиканца сказала, что исполнит просьбу музыканта. «К огорчению американского народа, нам придется оставить рэп на усмотрение подозрительных людей», — заявила она.

Вивек Рамасвами — миллионер индийского происхождения, предприниматель в сфере биотеха, чье состояние Forbes оценивает в 950 млн долларов. Недавно он победил в первом туре дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии.

В ходе дебатов Рамасвами заявил, что готов признать за Россией присоединенные украинские территории, отменить против нее санкции и блокировать вступление Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного союза с Китаем.

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Эминем
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