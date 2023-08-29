«Идиот приехал к униженным и оскорбленным»: у сериала «Крутая перемена» появился первый трейлер

Онлайн-кинотеатр Start показал трейлер сериала Карена Оганесяна «Крутая перемена». Первые две серии появятся на платформе 1 сентября, после чего он продолжит выходить по вторникам.
«По сюжету Андрей пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына», — говорится в синопсисе.
«Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее», — заканчивается описание.
В главных ролях в «Крутой перемене» играют Никита Ефремов и Ольга Медынич, авторы написали роли специально под них. Также в сериале участвуют Анастасия Тодореску («Кошка», «Пассажиры», «Игра на выживание»), Игорь Черневич («Карамора», «Хороший человек»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны», «Два холма», «Жиза») и другие.
Авторы говорят, что вдохновлялись дневниками о работе в колонии реального учителя литературы, он же проконсультировал создателей проекта о быте в исправительном учреждении.